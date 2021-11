- geboren am 15. November 1961 in Hadamar,

- seit 2017 Präsident des Tischtennis-Weltverbandes ITTF und

- von 2005 bis 2015 Präsident des Deutschen Tischtennis-Bundes DTTB.



Weikert ist bis heute als Tischtennisspieler aktiv, in den 1980er Jahren spielte er in der Bundesliga. Er war im DOSB Sprecher der Spielsportverbände und Vorsitzender des Trägervereins der Trainerakademie des DOSB in Köln.



Er ist verheiratet, hat einen erwachsenen Sohn und arbeitet als Jurist mit Schwerpunkt Familien- und Sportrecht in seiner eigenen Kanzlei in Limburg an der Lahn.