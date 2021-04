Draisaitl benötigte für seine nunmehr 488 Scorerpunkte in der Hauptrunde 468 Spiele in knapp sieben Jahren - die Hälfte der Spiele und halb so viel Zeit im Vergleich zu Sturm. Dieser spielte von 1997 bis 2012 in 938 Hauptrundenspielen in der NHL und arbeitet inzwischen als Co-Trainer bei den Los Angeles Kings. Rang drei der Bestenliste hält Jochen Hecht (463 Punkte).