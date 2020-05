In Thüringen ist die Ausübung von professionellem Mannschaftssport noch bis 5. Juni untersagt. Jena soll laut DFB-Spielplan am 31. Mai ein Heimspiel gegen den Chemnitzer FC austragen. Der Klub muss sich wohl ein Ausweichstadion suchen. Koppe kündigte zudem Quarantänemaßnahmen an, falls Spieler bei einem Auswärtsspiel mit Infizierten in Kontakt kommen. Der Krisenleiter der Stadt kritisierte den DFB für sein Vorgehen: