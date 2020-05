Einziger Rettungsanker oder schleichender Tod? Eine mögliche Fortsetzung der 3. Fußball-Liga erhitzt weiterhin die Gemüter in einer ohnehin bereits zerrissenen Spielklasse. Am 26. Mai, so will es der Deutsche Fußball-Bund (DFB), soll es nach langer Corona-Pause unter Ausschluss der Öffentlichkeit weitergehen - zum Ärger mancher Vereinsvertreter.