Leverkusens Titelsammlung ist mit dem Uefa-Cup-Sieg von 1988 und dem einmaligen Gewinn des DFB-Pokals (1993) bekanntlich sehr überschaubar. Doch nun lockt gleich doppelt Nachschub: Einmal im Pokalendspiel gegen den FC Bayern am 4. Juli. Darüber hinaus steht Bayer mit einem Bein im Viertelfinale der Europa League, in der die verbleibenden Partien ab Mitte August in einer Finalrunde nach ZDF-Informationen in Deutschland, genauer in Nordrhein-Westfalen, ausgetragen werden sollen. Die Entscheidung darüber fällt die Europäische Fußball-Union (UEFA) am Mittwoch.



"Das ist eine große Chance auf einen Titel", frohlockt Leverkusens Geschäftsführer Fernando Carro zunächst mal über das nationale Cup-Finale. Während Sportdirektor Max Eberl für Gladbach (letzter Titel 1995) zum verbliebenen Saisonziel Rang vier tapfer sagt: