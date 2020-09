Für Duplantis lag die neue Bestmarke im Freien förmlich in der Luft. Schon in Lausanne am 2. September und beim ISTAF elf Tage später versuchte sich der Europameister und WM-Zweite an der magischen Marke. Während er sich in der Schweiz noch mit 6,07 Meter trösten durfte, war in Berlin bei 5,91 Meter Schluss.