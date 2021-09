Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg begrüßt es, dass eine ihrer besten Spielerinnen den Schritt raus aus der Komfortzone gemacht hat. Eine wiederstandfähige Spielmacherin kann nicht schaden, wenn die Mannschaft in den nächsten Jahren besser abschneiden will als bei den enttäuschenden Turnieren 2019 (WM) und 2017 (EM). Zumal in den USA an Marozsans Seite die prominenteste Fußballerin überhaupt aufläuft: Megan Rapinoe, die Vorkämpferin für Botschaften weit über den Sport hinaus.