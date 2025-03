Bundesliga: Union schießt Eintracht in die Ergebniskrise

Bei Eintracht Frankfurt ist in der Bundesliga der Wurm drin. Mit dem 1:2 im Heimspiel gegen Union Berlin kassierten die Hessen ihre dritte Pleite in Serie. Die Berliner dagegen dürfen nach zuvor drei Niederlagen wieder jubeln und halten die Abstiegsplätze auf Distanz.

Michy Batshuayi hatte die Eintracht in der 13. Minute in Führung gebracht. Leopold Querfeld (62.) und Wooyeong Jeong (78.) drehten das Spiel. Glück hatte der Sieger, dass Eintrachts Hugo Ekitike in der fünften Minute der Nachspielzeit mit seinem Elfmeter an Keeper Frederik Rönnow scheiterte.