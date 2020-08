Gemeinhin hätte am Donnerstagnachmittag auf der A5 von Frankfurt Richtung Süden wohl größere Staugefahr bestanden als ohnehin. Wenn nämlich im Achtelfinal-Rückspiel der Europa League zwischen dem FC Basel und Eintracht Frankfurt (Donnerstag, 21 Uhr, im Liveticker) auch Fans zugelassen wären, hätte es sich die hessische Anhängerschaft nicht nehmen lassen, in größerer Kolonne in die grenznahe Schweizer Stadt zu reisen.