Es wäre auch vermessen, zu euphorisch in das Rennen zu gehen. Die Favoritinnen um Europameisterin Anna van der Breggen aus den Niederlanden präsentierten sich zuletzt in exzellenter Verfassung. "Ich schätze die Niederländerinnen immer ganz stark ein. Dann natürlich Chloe Dygert als Vorjahressiegerin. Marlen Reusser aus der Schweiz ist auch eine super Zeitfahrerin, der der Kurs auch liegt“, so Lisa Brennauer.