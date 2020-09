Rad-WM in Imola

Der Titel ging an Anna van der Breggen aus den Niederlanden, die für die 31,7 Kilometer lange Strecke 40:20 Minuten brauchte. Silber sicherte sich Marlen Reusser (Schweiz), Bronze ging an Ellen van Dijk (Niederlande). Gestürzt war zuvor Titelverteidigerin Chloé Dygert. Die 23 Jahre alte Amerikanerin hatte deutlich geführt, als sie in der Kurve von der Fahrbahn abkam und über eine Leitplanke stürzte. Schwer lädiert musste Dygert das Rennen vorzeitig aufgeben.