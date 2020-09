Die beiden deutschen Starter Jasha Sütterlin und Max Walscheid zählen am Freitag (Rennbeginn 14.25 Uhr/ZDF Livestream ab 15.15) nicht zum erweiterten Favoritenkreis. "Wenn ich unter den ersten 20 landen würde, wäre ich damit sehr zufrieden", sagte Walscheid, der auf dem 32 Kilometer langen Kurs kurzfristig den erkrankten Nikias Arndt ersetzt. Sütterlin steckt sich die Ziele etwas höher: "So wie ich in Form bin, will ich unter die Top 15 fahren."