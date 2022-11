Erneut enttäuscht waren die DEB-Verantwortlichen auch in diesem Jahr vom Zuschauerzuspruch. Zu den drei deutschen Spielen kamen insgesamt rund 8.000 Besucher. Vor allem die Kulisse von nicht einmal 1.000 Zuschauern am Donnerstag hatte Anlass zum Nachdenken gegeben. Am Wochenende stiegen dann die Besucherzahlen. Nach 3.310 Zuschauern am Samstag kamen zum Abschluss am Sonntag 3.854.