Für die deutsche Mannschaft sollte es am Abend nach dem Spiel dann einen Ausflug geben. Eine nette Abwechselung nach eineinhalb Wochen in Riga, in denen die Spieler nur Eishalle, Speisesaal und Hotelzimmer sahen. Es gehe darum, "den Reset-Knopf zu drücken", so Söderholm, die Spieler sollen gedanklich "weg vom Eishockey" kommen.