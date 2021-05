Mit dem Finale in maximal drei Spielen enden die kürzesten Play-offs in der DEL-Geschichte - und eine verkürzte, aber stressige Saison. "Es ist das 21. Spiel in 42 Tagen", betonte Grizzlys-Manager Karl-Heinz Fliegauf bei MagentaSport: "Das ist extrem, Hut ab." Wegen der Corona-Pandemie und der wirtschaftlichen Folgen war die DEL erst am 17. Dezember gestartet.