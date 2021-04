Vor leeren Rängen in der Arena am Ostbahnhof lieferten sich beide Teams von Beginn an ein intensives, temporeiches Duell, vermieden aber allzu große Risiken. So fiel der erste Treffer erst im zweiten Drittel: Der frühere Eisbären-Profi Louis-Marc Aubry traf, als zwei Berliner in der Kühlbox saßen (24.).