Der EHC Red Bull München ist mit einem Sieg in die "Best-of-five"-Finalserie um die deutsche Eishockey-Meisterschaft (DEL) gegen die Eisbären Berlin gestartet. Am Freitagabend machten die Münchner binnen fünf Minuten ein 0:3 wett und setzten sich am Ende 4:3 (0:2, 3:1, 1:0) durch. Das zweite Finalspiel steigt am Sonntag in München. Drei Siege sind für den Titelgewinn notwendig.