Auch das Mitteldrittel überwanden die Eisbären schneller und zielstrebiger als in Spiel eins, als sie sich gegen vier verteidigende Wolfsburger immer wieder festgelaufen hatten. So auch vor dem Führungstor, als Mark Zengerle Verteidiger Hördler freispielte, der die Scheibe mit der Rückhand in den Winkel schlenzte.