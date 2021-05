Eisbären sind deutscher Eishockey-Meister

In dieser aufgrund der Coronavirus-Pandemie verkürzten Saison der DEL waren nur zwei anstatt der üblichen vier Siege zum Weiterkommen in den jeweiligen Playoff-Runden und zum Titelgewinn notwendig, womit die Mannschaft von Trainer Serge Aubin die Finalserie mit 2:1-Siegen für sich entschied. Es war der 100. Titel, den es in der DEL bislag zu gewinnen gab.