Die Corona-Krise hat den Modus gehörig durcheinander gewirbelt. Statt einer Doppelrunde mit insgesamt 52 Spieltagen spielen die 14 Klubs in zwei regionalen Gruppen bis zum 19. März je viermal gegeneinander. Das macht 24 Spiele für jeden.

Dann sollen - wenn nicht zu viele Partien wegen Corona-Fällen verschoben werden müssen - je zwei Spiele gegen die Klubs der anderen Gruppe folgen, also weitere 14. Am 18. April soll die Hauptrunde enden. Die ersten Vier aus der Nord- und der Südgruppe erreichen die Play-offs, die ebenfalls in abgespeckter Form stattfinden sollen. Statt "best of seven" muss "best of three" reichen.