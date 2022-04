Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft hat sich für die Niederlage vom Vortag revanchiert und das zweite WM-Testspiel gegen Tschechien gewonnen. Das nach wie vor stark ersatzgeschwächte Team von Bundestrainer Toni Söderholm bezwang die Gastgeber in Chomutov am Karfreitag mit 2:0 (1:0, 0:0, 1:0). Die Tore erzielten der Nürnberger Daniel Schmölz in der 6. und der Nürnberger Mirko Höfflin in der 59. Minute. Die erste Partie am Donnerstag hatten die Deutschen mit 2:6 verloren.