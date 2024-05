Eishockey-WM: Deutschland mit Tore-Gala gegen Lettland

Mit dem höchsten WM-Sieg seit 22 Jahren wieder in der Spur: Deutschland hat bei der Eishockey-Weltmeisterschaft mit einem Rekordsieg gegen Lettland einen großen Schritt in Richtung Viertelfinale gemacht. Das stark verbesserte Team von Bundestrainer Harold Kreis deklassierte am Mittwoch den WM-Dritten des Vorjahres mit 8:1 (2:0, 5:1, 1:0).