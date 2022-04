Glanzlos, aber effektiv: Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft ist erfolgreich in die zweite Phase der WM-Vorbereitung gestartet. Die Mannschaft von Bundestrainer Toni Söderholm siegte in Rosenheim im ersten Test vor heimischem Publikum mit 4:2 (0:0, 2:2, 2:0) gegen die Schweiz. Schon am Samstag steht in Rosenheim ein weiteres Testspiel gegen den WM-Vorrundengegner an.