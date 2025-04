Eishockey: Zweitligist Dresden besiegelt Abstieg der DEG

Anfang März war klar: Die Düsseldorfer EG wird die DEL-Saison als Tabellenletzter beenden. Drake Rymsha kann es nicht fassen. Quelle: Rolf Vennenbernd/dpa

Die Dresdner Eislöwen haben den Abstieg der Düsseldorfer EG aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) besiegelt.

Durch das 2:1 (0:0, 1:0, 0:1, 1:0) nach Verlängerung im siebten Finalspiel der DEL2-Play-offs bei den Ravensburg Towerstars feiern die Sachsen nun den erstmaligen Aufstieg in die höchste deutsche Spielklasse.

DEG hofft vergeblich

Mit Dresdens Meisterschaft steht fest, dass die DEG in die Zweitklassigkeit muss. Seit Anfang März hatte der Tabellenletzte der DEL den Ravensburgern die Daumen gedrückt: Hätten sie die Eislöwen besiegt, wäre Düsseldorf doch noch erstklassig geblieben, da die Ravensburger keine DEL-Lizenz beantragt haben.

So gibt es zum ersten Mal seit den Löwen Frankfurt in der Saison 2021/22 wieder einen Aufsteiger in die DEL. Zuletzt hatten 2022/23 die Ravensburger Towerstars und in der vergangenen Spielzeit die Eisbären Regensburg die Zweitliga-Meisterschaft gewonnen, aber auf einen Aufstieg verzichtet.

Beide Male feierten die Augsburger Panther als sportlicher Absteiger der DEL den verspäteten Klassenerhalt.

Nur fünf Zweitligisten hätten aufsteigen wollen

In diesem Jahr hatten in der DEL2 fünf Klubs für die DEL gemeldet, darunter auch der Hauptrundensieger Kassel Huskies und die Krefeld Pinguine. Am Ende setzte sich die Dresdner Mannschaft um Danny aus den Birken, Silbermedaillengewinner von Pyeongchang 2018, durch.

Dresden muss nun noch die letzten Lizenzunterlagen einreichen, für den Aufstieg ist unter anderem eine Bürgschaft in Höhe von 1,4 Millionen Euro nachzuweisen.

Dresdner Sykora schießt DEG in die zweite Liga

Am Dienstagabend brachte Bruno Riedl Dresden in der 22. Minute in Führung. Nach dem hochverdienten Ausgleich durch Robert Czarnik (56.) in Überzahl gelang Tomas Sykora ebenfalls im Powerplay in der siebten Minute der Overtime der goldene Treffer für die Gäste - und zerstörte damit die letzte Hoffnung der Düsseldorfer EG.

