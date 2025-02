Krimi gegen Ungarn: Deutsche Eishockey-Frauen bei Olympia

Beim Showdown um das letzte Ticket für Mailand und Cortina d'Ampezzo in Bremerhaven schlug die Stunde der Welcke-Zwillinge. Dank zweier Welcke-Treffer entschied das Team von Bundestrainer Jeff MacLeod das entscheidende Spiel um die Olympia-Teilnahme beim Qualifikationsturnier an der Waterkant gegen Ungarn mit 2:1 (0:0, 1:1, 1:0) für sich und fährt erstmals seit 2014 in Sotschi und zum insgesamt vierten Mal zu den Winterspielen.