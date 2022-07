Deshalb baten MacLellan und seine NHL-Kollegen ihre russischen Profis auch, den Sommer in Nordamerika oder in der EU zu verbringen. Die meisten reisten jedoch in ihre Heimat, zu ihren Familien. Owetschkin, so dokumentierte er auf Instagram, flog nach einem Urlaub in der Türkei nach Moskau, lief in einem Showspiel für Dynamos Fußballer auf und nahm am Abschiedsspiel seines langjährigen Eishockey-Kollegen Alexander Sjomin teil.