In Nordamerikas Eishockeyliga NHL ist Leon Draisaitl einer der großen Stars, in Deutschland hingegen nach wie vor nur einer von vielen. Selbst in Köln, wo er am 27. Oktober 1995 zur Welt kam und bei den Haien Jahre später erstmals mit Schlittschuhen auf dem Eis stand, könne er immer noch "sehr entspannt durch die Stadt laufen", sagte Draisaitl am Samstag im Sportstudio des ZDF.