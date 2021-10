Deutschlands Eishockey-Superstar geht bereits in seine achte NHL-Saison, ist aber trotzdem erst 25 Jahre alt. Draisaitl ist neben Kapitän Connor McDavid das Gesicht der Oilers. In der NHL-Network-Rangliste der besten 50 Spieler wird er an Nummer drei geführt, zwei Plätze vor Sidney Crosby.