Draisaitl hatte zuletzt eine Olympia-Teilnahme in Peking als seinen Wunschtraum bezeichnet. "Das würde mir extrem viel bedeuten. Das ist das Größte, was du als Sportler erreichen kannst", sagte der Profi von NHL-Klub Edmonton Oilers bei "Spox": "Ich hoffe sehr, dass es wirklich so kommt und eine Einigung gefunden wird."