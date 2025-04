Eishockey-WM der Frauen: 2:5-Niederlage gegen Schweden

Die deutschen Eishockeyspielerinnen haben den Start in die Weltmeisterschaft in Tschechien beim 2:5 gegen Schweden verpatzt. Luisa Welckes Treffer zum zwischenzeitlichen 1:2 in der 34. Minute sorgte im tschechischen Budweis nur kurz für Hoffnung, ansonsten war das deutsche Team über weite Strecken klar unterlegen.