Eishockey-WM: Deutschland vor ewigem Duell mit der Schweiz

NHL-Superstar Tim Stützle wird bei der Eishockey-WM auch im Spiel der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft gegen die Schweiz versuchen, den Puck im Tor unterzubringen. Quelle: ddp

Sie mussten sich etwas auf die Zunge beißen, die deutschen Eishockeyspieler nach ihrem 5:2-Erfolg am Dienstag gegen Norwegen. Nicht nur, dass die Skandinavier teils überhart zu Werke gingen, das große Thema bei dieser Weltmeisterschaft im dänischen Herning war mal wieder die Eisqualität.

Die Arena am Messezentrum ist nämlich gar keine Eishalle, das Spielfeld wurde erst kurz vor dem Turnierstart aufbereitet. Und lässt einiges zu wünschen übrig. Gegen Norwegen musste das Spiel mehrfach unterbrochen werden, weil sich an der Bande ein großes Loch auftat.

Auch das dritte Spiel der Eishockey-WM entscheidet das DEB-Team für sich. Norwegen zeigt sich als anspruchsvoller Gegner, doch am Ende gewinnt die Mannschaft von Harold Kreis mit 5:2. 14.05.2025 | 1:30 min

Spieler meckern über die Eisqualität

"Auf so einem Eis habe ich noch nie gespielt", sagte Tim Stützle hinterher. Details verkniff sich der NHL-Star - nicht, dass es noch Sanktionen durch den Weltverband IIHF gibt. Offensiver war Philipp Grubauer: Das viel zu weiche Eis sei "gefährlich für den Spieler", sagte der Torwart.

Man kann kaum mehr einen Pass spielen, das ist wie auf dem Weiher, wenn es schmilzt. „ Philipp Grubauer über die schlechte Eisqualität

Heute (16.20 Uhr) muss die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) ganz andere Widerstände überwinden. Der WM-Auftakt mit den Pflichtsiegen gegen Ungarn (6:1) Kasachstan (4:1) und Norwegen (5:2) ist nun vorbei. Jetzt kommen die Topgegner. Und gleich der erste könnte kaum größer sein, geht es doch gegen den ewigen Rivalen aus der Schweiz.

DEB gegen Schweiz: "Viel Feuer drin"

"Deutschland - Schweiz - das sagt es schon im Namen. Da ist sehr viel Leidenschaft drin, sehr viel Feuer, Emotionen. Das ist immer besonders", sagt DEB-Kapitän Moritz Seider, der das bei der WM 2023 selbst erlebt hat. Im lettischen Riga gewann die deutsche Mannschaft auf dem Weg zur ihrer Silbermedaille das Viertelfinale mit 3:1.

Zwar war die Schweiz als Favorit ins Spiel gegangen, aber das DEB-Team brachte sie mit allerlei Psychospielchen aus dem Konzept. Schon vorher tönte Marcel Noebels: "Der Schweizer freut sich bestimmt nicht, dass der Deutsche wieder vor ihm steht." Am Spieltag dann wurden den Schweizern im Kabinengang Taschen in den Weg gestellt, die Musikanlage wummerte extra laut - in Richtung ihrer Kabine gedreht.

Spielplan der deutschen Mannschaft bei der Eishockey-WM: Deutschland – Ungarn 6:1

Deutschland – Kasachstan 4:1

Deutschland – Norwegen 5:2

Deutschland – Schweiz (heute, 16.20 Uhr)

Deutschland – USA (17.05.2024, 12.20 Uhr)

Deutschland – Tschechien (19.05.2024, 16.20 Uhr)

Deutschland – Dänemark (20.05.2024, 20.20 Uhr)

Deutschlands Eishockey-Arbeiter gegen Schweizer Finesse

Am Ende stand der vierte Sieg in Folge in einem K.-o.-Duell. Was die Schweizer besonders nervte. Und das nicht nur wegen der Rivalität, sie fühlen sich dem Eishockey im Nachbarland ja eigentlich überlegen. Haben sie doch mehr WM-Medaillen, mehr NHL-Spieler, die reichere und stärkere Liga, ihr Eishockey war lange Zeit auch eleganter. Aber in den wichtigen Duellen schlug die Arbeit regelmäßig die Finesse.

Erst vergangenes Jahr in Tschechien warfen die Schweizer die Deutschen endlich mal wieder aus einem Turnier, diesmal gewannen sie das Viertelfinale mit 3:1 und zogen später ins Finale ein. Und das ist auch dieses Jahr möglich. Seider hält sie gar für den stärksten Gruppengegner, besonders ihr 3:0 am Montag gegen die USA hat ihn beeindruckt: "Sie waren so dominant, hatten immer eine Lösung parat."

NHL-Stars und ein Weltrekordler

Überraschend kommt das nicht. In Nico Hischier, Kevin Fiala und Timo Meier haben auch sie Spitzenpersonal aus der NHL dabei. Zudem Topspieler aus der eigenen Liga wie Denis Malgin oder Sven Andrighetto. Und nicht zu vergessen: Andres Ambühl. Zwar spielt der 41-Jährige bei seiner 20. und letzten WM - das ist Weltrekord - bislang eine Nebenrolle, aber er ist immer noch enorm wichtig für das Team.

Deutschland vs. Schweiz: Die vergangenen 10 Turnierspiele 2005 WM-Gruppenphase: 1:5

2006 Olympia-Gruppenphase: 2:2

2010 WM-Viertelfinale:1:0

2014 WM-Gruppenphase: 2:3

2015 WM-Gruppenphase:1:2

2018 Olympia-Achtelfinale: 2:1 nach Verlängerung

2021 WM-Viertelfinale: 3:2 nach Penaltyschießen

2022 WM-Gruppenphase: 3:4 nach Penaltyschießen

2023 WM-Viertelfinale: 3:1

2024 WM-Viertelfinale: 1:3

Mental sind auch die Deutschen gut drauf. Aber spielerisch ist Luft nach oben. In allen drei Spielen gegen die Außenseiter gab es Phasen, in denen nicht viel funktionierte. Zudem verletzte sich der bislang so starke Lukas Reichel gegen Norwegen an der Schulter. Für den NHL-Stürmer ist die Eishockey-WM vorzeitig beendet, er fällt für den Rest des Turniers aus, das gab der Deutsche Eishockey-Bund (DEB) am Mittwoch nach mehreren Untersuchungen und Gesprächen bekannt.

"Gut, dass wir noch nicht gestolpert sind", sagte Stürmer Marc Michaelis am Dienstag.

Aber wir haben noch nicht unser bestes Eishockey gespielt. Das müssen wir jetzt gegen die großen Nationen zeigen. „ Stürmer Marc Michaelis