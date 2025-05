Eishockey-WM: Deutsches Team wandelt zwischen den Welten

Die ersten drei Gegner waren halt völlig andere: die Abstiegskandidaten aus Ungarn Norwegen . Am Ende standen drei Siege mit jeweils mindestens drei Toren Abstand. Doch seitdem kommen andere Kaliber: erst die Schweiz, am Samstag (12:20 Uhr) geht es gegen die USA weiter, am Montag (16:20 Uhr) warten die Tschechen. Drei Schwergewichte des internationalen Eishockeys.