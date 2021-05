"Wenn organisatorisch vom Ablauf her alles läuft, dann ist es sehr wahrscheinlich", sagte Künast am Sonntag, Kahuns fünftem Tag in Quarantäne. Sechs sind nach der Ankunft in Lettland vorgeschrieben, jeden Tag wird er auf das Coronavirus getestet, ist Montag auch der sechste negativ, darf er spielen.