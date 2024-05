Kantersieg gegen Kasachstan: DEB-Team auf Viertelfinal-Kurs

Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft kann langsam aber sicher für das Viertelfinale der Eishockey-Weltmeisterschaft in Tschechien planen. Durch ein überzeugendes 8:2 (2:1, 3:0, 3:1) am Freitag gegen Kasachstan hat das Team von Bundestrainer Harold Kreis neun Punkte auf dem Konto. Mit einem weiteren Erfolg am Samstag (16:20 Uhr) gegen Polen dürfte der Sprung in die K.o.-Phase so gut wie sicher sein.