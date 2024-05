Eishockey-WM: DEB-Team so gut wie sicher im Viertelfinale

Nach dem dritten Sieg in Folge haben die deutschen Vizeweltmeister bei der Eishockey-WM in Tschechien das Viertelfinalticket so gut wie sicher.

Nach zwei Kantersiegen tat sich das Team von Bundestrainer Harold Kreis beim 4:2 (0:0, 2:0, 2:2) gegen Aufsteiger Polen aber schwer und musste in den Schlussminuten nochmal zittern. Zum Abschluss der Vorrunde trifft die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) am Dienstag (12:20 Uhr) auf Frankreich

Polen macht Spiel am Ende spannend

Niederberger statt Grubauer im Tor

Nach drei Spielen in Folge erhielt NHL-Goalie Philipp Grubauer eine Pause, der Münchner Mathias Niederberger, einer der überragenden Spieler beim Silbercoup im vergangenen Jahr, erhielt seine zweite Chance von Beginn an. An den Angriffsreihen und Verteidigerpaaren änderte Kreis erneut nichts. Nach 16:3 Toren in den vorangegangenen Spielen gab es dazu auch keinen Grund.