Auch Kapitän Moritz kann sich an "einige wilde Schlachten" erinnern, hat aber ein anderes Spiel im Sinn: Pyeongchang 2018, Olympia-Achtelfinale. Deutschland, das später Silber holt, siegt 2:1 nach Verlängerung. In Schweizer Medien geht es hoch her: Vom "Versagen" ist zu lesen. Manche fordern, alles auf den Prüfstand zu stellen.