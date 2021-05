Nach einem Tag Pause wartet auf das DEB-Team am Montag mit dem 26-maligen Weltmeister Kanada ein großer Name. Doch die junge kanadische Auswahl, die auf die großen NHL-Stars verzichten muss, hatte zum WM-Start überraschend 0:2 gegen Gastgeber Lettland verloren. Und auch das DEB-Team rechnet sich was aus: