Gastgeber Finnland hat als erste Mannschaft das Finale der Eishockey-Weltmeisterschaft erreicht. Der Olympiasieger von Peking gewann sein Halbfinale gegen die USA am Samstag in Tampere mit 4:3 (1:1, 2:1, 1:1) und steht zum dritten Mal nacheinander in einem WM-Finale. Das zweite Halbfinale bestreiten ebenfalls am Samstag Deutschland-Bezwinger Tschechien und Titelverteidiger Kanada. Das Endspiel findet am Sonntag statt.