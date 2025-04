Eishockey-WM: DEB-Frauen feiern wichtigen Sieg

DEB-Frauen spielen etwas zu kompliziert

In die Karten spielte dem Team, dass der Treffer von Jobst-Smith zum 4:2 16 Sekunden vor der Drittelpause fiel. Das 5:2 erzielte Welcke, als Norwegen in der Endphase die Torhüterin vom Eis genommen hatte.

Weiter Chance auf das Viertelfinale

Mit drei Punkten liegt Deutschland auf Rang drei in der Gruppe B. Diese Platzierung würde nach dem WM-Modus reichen, um das Viertelfinale zu erreichen. In den zwei verbleibenden Spielen der Gruppe B trifft die DEB-Auswahl am Montag auf die Ungarinnen, gegen die sich Deutschland in der Olympia-Qualifikation im Februar durchgesetzt hatte, und einen Tag später auf Japan.