Nach zuvor drei Niederlagen in Serie hing alles am letzten Gruppenspiel gegen Gastgeber Lettland. Hier bewahrte das DEB-Team kühlen Kopf und sicherte sich mit dem 2:1 (2:0, 0:1, 0:0)-Sieg Platz drei. Deutschlands Gegner im Viertelfinale am Donnerstag ist die Schweiz.