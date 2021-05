Das deutsche Eishockey-Nationalteam ist mit einem souveränen Pflichtsieg gegen Italien in die Weltmeisterschaft in Riga gestartet. Beim 9:4 (2:2, 5:0, 2:2) gegen den Corona-geplagten Außenseiter gerieten die Deutschen zunächst mit 1:2 in Rückstand, ehe sie sich in einem Torfestival souverän durchsetzten.