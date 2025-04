Knapper Sieg: DEB-Team mit Charaktertest gegen Österreich

Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft kommt in der Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft im Mai langsam in Schwung. Im fünften Spiel gewann das Team von Bundestrainer Harold Kreis in Zell am See gegen Österreich mit 3:2 (0:0, 2:1, 1:1) und holte sich den zweiten Sieg in der WM-Vorbereitung. Bereits am Samstag (17.00 Uhr) kommt es in Rosenheim zum zweiten Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften.