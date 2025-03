Die Kür von Minerva Hase und Nikita Wolodin bei der Eiskunstlauf-WM in Boston. Am Ende wurde es Silber für das deutsche Duo, es siegten die Japaner Riku Miura/Ryuichi Kihara.

Als die letzten Töne von Vivaldis "Vier Jahreszeiten" verklungen waren, ließ sich Minerva Hase am Donnerstagabend rückwärts auf das Eis des Boston Garden fallen. Vier Minuten und sieben Sekunden hatte sie mit ihrem Partner, Nikita Wolodin, alles gegeben, alle schwierigen Sprünge, Hebungen und Würfe gemeistert, das Publikum fasziniert und mit einer ebenso schwungvollen wie eleganten Kür begeistert. Und dann hielt es die Berlinerin einfach nicht mehr auf den Beinen.

"Hatte das Gefühl, ich muss mich da hinschmeißen"

"Intuitiv hatte ich das Gefühl, ich muss mich da hinschmeißen", sagte die Berlinerin mit einem Lächeln. Den Moment genießen, die Stimmung aufsaugen, einfach alles wirken lassen - Hase wirkte erleichtert und befreit zugleich, als sie da in ihrem weißen Kostüm auf dem Eis lag.

Zuvor war sie noch "sehr nervös" gewesen, habe das Gefühl gehabt, "fast zu hyperventilieren", so Hase. Als Dritte hatte die 25-Jährige mit ihrem gleichartigen Partner ein gutes Kurzprogramm beendet. Nur 1,02 Punkte lagen die beiden hinter den zweitplatzierten Italienern Sara Conti/Niccolo Macii. Auf die Führenden Riku Miura/Ryuichi Kihara aus Japan betrug der Rückstand aber schon 2,98 Zähler.

Saisonbestleistung beim Saisonhöhepunkt

Das war unsere beste Kür der Saison. Von allem her, den Emotionen, den Elementen - einfach auf den Punkt gut.

Trainer stolz, Präsident voller Genugtuung

Trainer Dmitri Sawin verfolgte den grandiosen Auftritt seiner Schützlinge gewohnt gelassen. Ihn bringt so schnell nichts aus der Ruhe. Aber nach dieser Kür ließ sich der Russe zumindest ein "Wie sie gekämpft haben, wie sie geskatet sind, die gesamte Saison über, macht mich stolz", entlocken. Sawin überreichte nach der Siegerehrung Hase eine Deutschland-Fahne, mit der die WM-Zweiten dann ihre Ehrenrunde drehten.

Der Präsident der Deutschen Eislauf-Union (DEU), Andreas Wagner, beobachtete all das mit sichtbarer Genugtuung. Man habe die gesamte Saison über eine Entwicklung bei Hase/Wolodin gesehen. Und diese WM sei der Höhepunkt dieser Entwicklung, meinte Wagner.

Tendenz geht nach oben - Olympia kann kommen

Die Tendenz geht eindeutig nach oben - und der Blick voraus. Auf die Olympischen Winterspiele kommenden Februar in Mailand. Man hoffe, dann an die Leistungen dieses Winter anknüpfen und "vielleicht noch einen Tick bessere Programme zeigen zu können", so Hase. Wenn dies gelänge, dann gehe "es hoffentlich noch weiter nach oben."