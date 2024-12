Pechstein-Prozess: Entscheidung im Februar?

Mehr als acht Millionen Euro will Pechstein vom Weltverband an Schadenersatz . Unter anderem weil sie zwei Jahre gesperrt war und so nicht an den Olympischen Spielen 2010 in Vancouver teilnehmen konnte. Sie ist inzwischen offiziell rehabilitiert. Die ISU wehrt sich, sieht das Münchener OLG unter anderem als nicht zuständig an.