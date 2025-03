Schnelle Zweifel am Treffer

Kylian Mbappé und andere im Mittelkreis versammelte Real-Spieler deuten mit Handzeichen sofort ihre Zweifel an, die Hand von Schiedsrichter Szymon Marciniak geht ans Ohr: Beides Anzeichen dafür, dass im Elfmeterschießen beim Treffer von Alvarez etwas faul gewesen sein könnte.

Leichte Berührung mit dem Standfuß

Oder wie es ZDF-Reporter Oliver Schmidt in seiner Zusammenfassung ausdrückte: "Er hat sich selbst angeschossen." Schmidt erkennt tags darauf "eine minimale Doppelberührung des Balles durch Stand- und Schussbein - in den zunächst während des Spiels vorliegenden Zeitlupen tatsächlich kaum wahrnehmbar", sagt er ZDFheute.

Schmidt: Licht ins Dunkel bringen

Um Verschwörungstheoretikern (Parole: die UEFA will, dass Real weiterkommt) Wind aus den Segeln zu nehmen, so Schmidt, "sollte die UEFA ein großes Eigeninteresse haben, weitere Bildbeweise zu veröffentlichen, die die Entscheidung, den Elfmeter als regelwidrig zu werten, erklären und bestenfalls eindeutig belegen". So könne der Verband aktiv Spekulationen entgegentreten und Licht ins Dunkel bringen.