Beinahe kompromisslos hat Bundestrainer Joachim Löw zuletzt Verbesserung in der Defensivarbeit eingefordert. Seine programmatische Grundsatzerklärung zu Beginn des Trainingslagers im österreichischen Seefeld ging so: "An der Kompaktheit arbeiten, Eins-zu-eins-Situationen richtig lösen, das Zweikampfverhalten schulen - das ist die Basis. Da müssen wir uns verbessern."