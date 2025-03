Emma Aicher feiert bei Kvitfjell-Abfahrt ersten Weltcup-Sieg

In Kvitfjell läuft's für Emma Aicher: Nach Platz zwei am Samstag fährt sie am Sonntag bei der zweiten Abfahrt des Wochenendes ihren ersten Weltcup-Sieg ein.

Drei Hundertstelsekunden schneller als die Zweite: Emma Aicher. Quelle: AP

Von Rennen zu Rennen hat sich Emma Aicher in dieser Saison gesteigert, jetzt feiert sie den ersten Weltcup-Sieg ihrer Karriere. Die zweite Abfahrt des Wochenendes in Kvitfjell hat sie hauchdünn vor der US-Amerikanerin Laureen Macuga (+ 0,03 Sekunden) und Cornelia Hütter aus Österreich (+ 0,19) gewonnen. Dahinter landete ein italienisches Trio mit Federica Brignon (+ 0,33), Laura Pirovano (+ 0,34) und Sofia Goggia (+ 0,36).

Der Sieglauf von Emma Aicher bei der Weltcup-Abfahrt am 1. März in Kvitfjell/Norwegen. Kommentator: Julius Hilfenhaus. 01.03.2025 | 2:06 min

Schon am Freitag war Emma Aicher in Topform unterwegs und wurde in der ersten Abfahrt Zweite . Es war der erste Podestplatz ihrer Karriere.

Emma Aicher im Schlussstück die Schnellste

Aicher lag während ihrer Fahrt durchgängig hinter den Zwischenzeiten von Macuga, der WM-Dritten im Super-G. Im fünften und letzten Sektor aber fuhr sie Bestzeit - auch viele nachfolgende Läuferinnen, die unterwegs schneller waren als die Deutsche, verloren auf diesen letzten gut 15 Fahrsekunden durchweg Zeit.

"Ich bin sehr überrascht, es hat sich nicht so gut angefühlt wie gestern, aber ich habe glaub ich die Stellen gut getroffen, wo man Speed mitnehmen kann", sagte Aicher im ZDF:

Ich habe versucht, gestern zu vergessen, ich musste es ja heute nochmal machen. „ Emma Aicher nach ihrem Sieg am Samstag

Das Abfahrtsrennen der alpinen Skirennläuferinnen in Kvitfjell/Norwegen am 1. März. Kommentator: Julius Hilfenhaus. Interviews: Michael Spindler. 01.03.2025 | 72:33 min

Erster Abfahrtssieg einer deutschen Frau seit 2020

Deutsche Abfahrtssiege bei den Frauen sind eine Seltenheit. Der letzte war im Februar 2020 in Garmisch-Partenkirchen Viktoria Rebensburg gelungen, davor hatte im Januar 2014 Maria Höfl-Riesch in Cortina d'Ampezzo gesiegt. Für den Deutschen Skiverband (DSV) ist es der erste Weltcupsieg bei den Alpinen in diesem Winter.

"Unglaublich, ich gönne es ihr natürlich von Herzen, auch wenn das eigene Skifahren ein bisschen schmerzt", sagte Kira Weidle-Winkelmann, die durch einen Sturz für einen Schreckmomentsorgte. Im Ziel gab die 29-Jährige aber Entwarnung: "Es ist alles ein bisschen steif geprellt, aber sonst ist alles in Ordnung so weit", berichtete sie im ZDF.

Aicher schon bei der WM stark

Die 21 Jahre alte Emma Aicher startet sowohl in den schnellen, als auch in den technischen Disziplinen. Sie gilt derzeit als das mit Abstand größte deutsche Alpin-Talent. Schon bei der diesjährigen WM in Saalbach-Hinterglemm hatte die in Sundsvall aufgewachsene Tochter einer Schwedin und eines Deutschen überzeugt, wurde unter anderem Sechste im Super-G und in der Abfahrt.

Im Weltcup hatte sie vor den Rennen in Kvitfjell diese Saison bislang allerdings noch keine Abfahrtspunkte gesammelt, war aber bei großen Wettkämpfen im Team erfolgreich: 2021 gewann Aicher mit dem deutschen Team WM-Bronze in Cortina d'Ampezzo, ein Jahr später mit der Mannschaft Olympia-Silber in Peking.

