Die Deutsche Fußball Liga will am Donnerstag den Wiederbeginn in der 1. und 2. Bundesliga vom 15. Mai an regeln. Dies beschloss das Präsidium der DFL schon am Mittwochabend. Bei einer Mitgliederversammlung mit den 36 Profivereinen soll per Videoschalte über die Folgen der Freigabe für den Neustart durch die Politik diskutiert werden. Widerstand gegen diesen Termin gibt es aus Bremen und Mainz.



Die DFL strebt an, die Spielzeit bis zum 30. Juni durchziehen zu können. Sie hatte von ihrer "Task Force Sportmedizin/Sonderspielbetrieb" ein umfassendes Hygiene- und Sicherheitskonzept vorgelegt, um die Ansteckungsgefahr unter Spielern und Betreuern zu minimieren.