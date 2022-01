Die Initiative wurde 2004 mit einem Aufruf weniger Engagierter in der Evangelischen Versöhnungskirche in der KZ-Gedenkstätte Dachau ins Leben gerufen. Im Bündnis sind neben Faninitiativen, Fanprojekten und einem breiten zivilgesellschaftlichen Verbund auch DFL, DFB, Landesverbände des DFB, DOSB und Makkabi Deutschland engagiert.



In der 18. Kampagne vom 20. Januar 2022 bis zum 10. Februar 2022 wird vor allem an die Leidensgeschichte der Menschen mit Behinderung erinnert, die im Nationalsozialismus verfolgt und ermordet wurden. Die zentrale Auftaktveranstaltung richtet die Schalker Fan-Initiative e.V. gemeinsam mit dem FC Schalke 04 aus. Im Rahmen der Eröffnung auf Schalke wird am 20. Januar 2022 ab 19:04 Uhr der Lebenslauf eines "Euthanasie"-Opfers der NS-Zeit vorgestellt, das Thema in Gelsenkirchen kontextualisiert, aber auch der Blick auf die Gegenwart gerichtet.