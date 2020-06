UEFA plant Europa-League-Finalturnier in NRW

Die Europäische Fußball-Union (UEFA) feilt am Plan für die Finalrunden in Champions League und Europa League. Das Finalturnier der Europa League soll nach ZDF-Informationen in Nordrhein-Westfalen stattfinden. Zuvor hatte die "Bild"-Zeitung darüber berichtet. Spielorte im August sollen demnach Köln, Düsseldorf, Gelsenkirchen und Duisburg sein.